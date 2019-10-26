شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين شالكة وبورسيا دورتموند في ديربي الرور والان مع التفاصيل

انتهت مباراة شالكة وضيفه دورتموند بالتعادل السلبي في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني والتي شهدها ملعب "فيليتنس أرينا". جاءت المباراة سلبية من الفريقين مع بعض المحاولات على المرميين والتي لم تجدي نفعاً. أدار المباراة الحكم الألماني فيليكس برايش الذي أدار لقاء القمة بين الأهلى والزمالك في السوبر المصري منذ حوالي شهر، وقام بإشهار خمسة بطاقات صفراء بواقع ثلاثة لنادي شالكة و بطاقتين لدورتموند. بهذه النتيجة يرتقي دورتموند للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويرتفع رصيد الرويال بلوز للمركز السابع برصيد 15 نقطة.

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