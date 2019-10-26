شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب رونالدو.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه نادي ليتشي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كومنال فيا ديل ماري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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تقدم الأرجنتيني باولو ديبالا لحامل اللقب في الدقيقة 50، ولكن سرعان ما أدرك ماركو مانكوسو، قائد ليتشي، التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء أيضا.

وعانى يوفنتوس من غياب البرتغالي كريستيانو رنالدو، نجم الفريق الأول، الذي قرر ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، إراحته.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، ورفع ليتشي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ16.