شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يدعم محمد محمود قبل إجراء «الصليبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مؤازرة محمد محمود، لاعب الفريق، قبل رحلته العلاجية التي تبدأ بالخضوع لفحص طبي جديد في ألمانيا قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعب إلى جانب الحديث مع الجهاز الطبي للتعرف على آخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا.

وتعرض محمد محمود، لاعب الأهلي، لإصابة في مران الفريق، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج.