شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع عن المعسكر الخارجي.. و 6 أكتوبر بديلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على خوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية بسبب الارتباطات الدولية للاعبين المشاركين مع منتخبات مصر المختلفة.

وأكد مسئولي الزمالك أن الفريق سيخوض معسكر داخلي بمدينة السادس من أكتوبر بعد تأكيد المدرب الصربي ميتشو عدم حاجة الفريق لسفر الفريق الى الامارات لخوض فترة اعداد هناك.

وأعلن نادي الزمالك قبل أيام خوض الفريق الكروي الأول لمعسكر خارجي بالإمارات استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعدما كشفت قائمة المنتخبات الوطنية الأول والأولمبي استدعاء العديد من لاعبي الفريق من القوام الرئيسي ما يجعل هناك صعوبة بالغة في اقامة معسكر للفريق.

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استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الانتظام في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأبيض اللاعبين راحة مدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد مساء الخميس الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، من المنتظر أن يحدد ميتشو خلال الساعات القادمة موعد انطلاق المعسكر.