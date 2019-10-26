شكرا لقرائتكم ديانج يتخلف عن معسكر الأهلى فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسافر الاهلي إلى الامارات يوم 31 أكتوبر لأقامه معسكر خارجي يستمر أسبوعاً بسب توقف الدوري لارتباطات المنتخب الأول الذى سيخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بجانب ارتباطات المنتخب الأولمبي.
حصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم، وسيعود الأحمر للمران غداً على ملعب التتش ويتدرب لحين السفر للأمارات لإقامة المعسكر الخارجي الذى يستعد من خلاله لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل بإستاد رادس في انطلاقة مشوار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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