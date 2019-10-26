شكرا لقرائتكم ديسابر يخصم 30% من راتب نجمى بيراميدز ويتساءل: "هل لعبتم للأهلي أو الزمالك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الانضباط يفرضها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز داخل صفوف الفريق ليتخذ عدد من القرارات التربوية علي خلفية خروج اكثر من لاعب عن النص في الفترة الأخيرة.

واكد مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن الإدارة قررت خصم 30% من راتب شهر اكتوبر لثنائي الفريق الأوغندى عبده لومالا وإسلام عيسى بسبب اعتراضهما علي التغيير في المباريات الأخيرة.

وقام ديسابر بتوجيه اللوم للاعبيه في أحد المحاضرات أمام جميع اللاعبين قائلا لهم: "هل لعبتم لصالح الأهلي أو الزمالك؟ هل احترفتوا قبل ذلك؟ هل فزتم ببطولات؟ لتأتي الإجابة على كل هذه الاسئلة جاءت بلا.. ليستكمل حديثه قائلاً: "فلماذا اذن تفعلون ذلك أنتم لازلتم لاعبين هواه".

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ورغم اعتذار لومالا لزملائه والجهاز الفنى إلا أن ديسابر أصر على معاقبة اللاعب بتغريمه ماليًا، واستبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز غدًا الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت معاقبة عبده لومالا بعد تصرفه الغريب وغضبه عقب استبداله في مباراة الإنتاج الحربي، وركله زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل، كما ابدى اسلام عيسى غضبه ايضًا بسبب التبديل.