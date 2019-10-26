تأهل كريم عبد الجواد لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، إلى دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تستضيفها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. و فاز كريم عبد الجواد على الاسكتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-6, 11-8 . Advertisements كان الثنائي المصري فارس الدسوقي ومازن هشام قد تأهلا أيضا إلى دور ال 16. وفاز فارس الدسوقي على منافسه المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 8-11, 11-9, 11-9. كما فاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه المخضرم السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 11-3, 11-7, 11-8 .

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