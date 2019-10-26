شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف هل يفكر الأهلي في ضم كينو وحقيقه إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مفاوضات القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي حالياً وبالمعار من فريق بيراميدز وآخر ما توصلت اليه إدارة النادي بشأن انتقال اللاعب للدوري المصري مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك رغبة ملحة داخل القلعة الحمراء للحصول على توقيع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نافياً أن تكون إصابته سبب في ابتعاد اللاعب عن صفقات الأهلي المقبلة.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يسعى جاهداً الى تذليل كافة العقبات الخاصة بانتقال اللاعب الى الدوري المصري مجدداً في ظل الحاجة الى خدماته خلال الفترة المقبلة.

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ويعد كينو واحداً من أفضل اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والمهارية الكبيرة التي استطاعت أن تفرض الكثير من المتعة للدوري المصري خلال الموسم الماضي الذي لعب فيه لصفوف نادي بيراميدز.

ويفكر الأهلي في التعاقد مع مهاجم اجنبي خلال للميركاتو الشتوي القادم، وسيكون علي حساب واحد من اللاعبين الاجانب المقيدين بقائمة الفريق والاقرب سيكون علي حساب واحد من الثنائي وليد ازارو وجيرالدو.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي في تأخر اتمام الصفقة هو رغبة بيراميدز في الحصول على 10 ملايين دولار مقابل التنازل عن خدمات اللاعب الشهير وهو ما لم تستطع خزينة النادي توفيره خلال الفترة الحالية وان كل ما تحدث فيه مسئولي القلعة الحمراء أقل بكثير من عرضين تلقاهم النادي لشراء اللاعب من الأندية الخليجية.