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ميتشو يستقر على معسكر مغلق للزمالك فى 6 أكتوبر...

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جدة - عمرو شويل  

واتفق ميتشو المدير الفني للزمالك مع مسؤولي القلعة البيضاء على خوض معسكر داخلي في السادس من أكتوبر، بعدما تراجع النادي عن فكرة الانتظام في معسكر خارجي في الفترة المقبلة بسبب النقص العددي في صفوف الفريق لغياب الدوليين.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة مدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت  السنغالي بهدف دون رد مساء الخميس الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، من المنتظر أن يحدد ميتشو خلال الساعات القادمة موعد انطلاق المعسكر.

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