شكرا لقرائتكم ميتشو يستقر على معسكر مغلق للزمالك فى 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة مدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد مساء الخميس الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، من المنتظر أن يحدد ميتشو خلال الساعات القادمة موعد انطلاق المعسكر.
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