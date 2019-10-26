منتخب الشباب يهزم الشمس بهدف وديًا...

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جدة - عمرو شويل انتهت ودية منتخب مصر للشباب مواليد 2001 وفريق الشمس بفوز منتخب الشباب 1/0 في اطارالاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، أحرز هدف المباراة ابراهيم عادل. وكان مقرراً خوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ودية أمام طنطا يوم 29 وتم اعتذار الأخير لانشغالهم بفترة إعداد للفريق فى فترة التوقف الدولى. ويضم منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

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