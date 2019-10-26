شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات دور التمهيدى الثالث لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت باقى مباريات دور التمهيدى الثالث لكأس مصر التى أقيمت اليوم عن النتائج التالية :- الألومنيوم 3 شبان المراغة 0 المدينة المنورة × الفيوم فوز الفيوم بركلات الترجيح عاملين راس غارب × قنا فوز قنا على العاملين بركلات الترجيح شباب العدوة × القوصية فوز القوصية بركلات الترجيح المراغة 1× شباب سنورس 4 Advertisements اسكو 0 × القومى 3 الدخان 4 × نجمة سيناء 1 بورتو × العبور فوز الاخير بركلات الترجيح البنك الأهلى 2 × جينيس 0 القناة × السكة الحديد فوز القناة بركلات الترجيح طهطا 3 × ناصر الفكرية 0

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