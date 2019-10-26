شكرا لقرائتكم مازن هشام وفارس الدسوقي يتأهلان لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدو أن الأرض تلعب مع أصحابها فبعد فوز مصطفى عسل على المخضرم دييجو إلياس، نجح الدسوقي ومازن هشام في إقصاء ثنائي مخضرم جديد.
وفاز فارس الدسوقي على منافسه المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 8-11, 11-9, 11-9 .
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