شكرا لقرائتكم أحمد أيمن يرحب بالمشاركة فى مركز الظهير الأيسر مع الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى الدولى بالمشاركة فى مركز الظهير الايسر مع الدراويش وأى مركز يحتاجه الجهاز الفنى فيه .

وتألق لاعب المنتخب الأولمبى خلال مواجهة الجزيرة الإماراتى رغم مشاركته بغير مركزه المفضل.

وأضاف :”لايشغلنى المشاركة بأى مركز ،الأهم لدى هو المساهمة في تحقيق الفريق الانتصارات والمضى قدما فى حصد النتائج المميزة”.

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وأتم حديثه :”انضمامى للمنتخب الأوليمبى ثقة كبيرة من الجهاز الفنى ،سأبذل قصارى جهدى من أجل المشاركة بصفة أساسية واسعاد الشعب المصري بالتأهل للأولمبياد في طوكيو”.

الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.