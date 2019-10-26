شكرا لقرائتكم أحمد أيمن يرحب بالمشاركة فى مركز الظهير الأيسر مع الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف :”لايشغلنى المشاركة بأى مركز ،الأهم لدى هو المساهمة في تحقيق الفريق الانتصارات والمضى قدما فى حصد النتائج المميزة”.
وأتم حديثه :”انضمامى للمنتخب الأوليمبى ثقة كبيرة من الجهاز الفنى ،سأبذل قصارى جهدى من أجل المشاركة بصفة أساسية واسعاد الشعب المصري بالتأهل للأولمبياد في طوكيو”.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.
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