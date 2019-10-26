ليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً جديداً في البوندسليغا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يهز الشباك في كل من المباريات التسعة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريقه في المباراة الجارية حاليا أمام يونيون برلين في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.
وجاء هدف ليفاندوفسكي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لتكون المباراة التاسعة على التوالي التي يهز فيها الشباك بالمباريات التسعة التي خاضها بايرن في البوندسليغا بالموسم الحالي حتى الآن لينفرد بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 - 2016.
ورفع ليفاندوفسكي، 31 عاما، رصيده إلى 13 هدفا في المسابقة حتى الآن. وهز ليفاندوفسكي أيضا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق.
كما هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة الرسمية الوحيدة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم والتي خسرها صفر - 2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.
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