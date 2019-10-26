شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتجاوز يونيون برلين ويستعيد الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه يونيون برلين 2 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه لايبزيغ 2 - 1 وهوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين 3 - 2 وبادربورن على فورتونا دوسلدورف 2 - صفر وتعادل شالكه مع بوروسيا دورتموند سلبيا.

وعلى ملعب أليانز ارينا حسم بايرن ميونخ الفوز على يونيون برلين بهدف في كل شوط.

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وتقدم بنيامين بافار بهدف لبايرن في الدقيقة 13 ثم أضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 53. وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا ينجح في هز الشباك في كل من المباريات التسع الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وتكفل سيباستيان بولتير بتسجيل الهدف الوحيد ليونيون برلين من ضربة جزاء في الدقيقة 86 بعد أن اهدر ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ الوصيف، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.