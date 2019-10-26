شكرا لقرائتكم رونالدو يغيب.. ويوفنتوس يتعثر أمام ليتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع ليتشي سلسلة من خمسة انتصارات متتالية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل معه 1 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة، ليصبح يوفنتوس مهددا بفقدان صدارة المسابقة.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 50، ثم أدرك ماركو مانكوسو التعادل لليتشي من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 56.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف بارما في وقت لاحق اليوم، كما رفع ليتشي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب ليتشي، فرض يوفنتوس تفوقه منذ البداية عبر السيطرة على الكرة وسرعان ما بدأ في إظهار طموحه الهجومي بحثا عن التقدم المبكر. أما ليتشي، فقد كثف تركيزه بشكل أكبر في الدقائق الأولى على التأمين الدفاعي، مع البحث عن الفرصة عبر أي هفوة دفاعية من جانب يوفنتوس.

واهتزت شباك ليتشي في الدقيقة 15، حيث مرر أليكس ساندرو عرضية أمام المرمى إلى غونزالو هيغواين الذي أسكن الكرة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

استمرت هيمنة يوفنتوس لكن هجماته افتقدت الحسم الكافي لهز الشباك كما عانى شيئا ما من التكتل الدفاعي للاعبي ليتشي. وضاعت فرصة ثمينة على يوفنتوس في الدقيقة 27، حيث تلقى باولو ديبالا كرة طولية وهيأ الكرة لنفسه ثم سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن حارس المرمى جابرييل فيريرا تصدى للكرة بصعوبة ومرت بجوار القائم إلى ركنية لم تستغل.

وبمرور أول نصف ساعة، حاول ليتشي التخلي عن تراجعه الدفاعي والدخول في أجواء المباراة بشكل أكبر وقدم أكثر من محاولة لكنها افتقدت الخطورة الكافية للتسجيل. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، كثف يوفنتوس ضغطه الهجومي وكاد أن يتقدم في الدقيقة 42 إثر هجمة خطيرة، انتهت بعرضية من دانيلو لويز دا سيلفا كانت بحاجة إلى لمسة لتسكن الشباك لكن فيديريكو بيرنارديسكي لم يلحق بها.

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ومع بداية الشوط الثاني، أجرى فابيرو ليفيراني مدرب ليتشي التبديل الأول في المباراة وأشرك جيانلوكا لابادولا بدلا من دييغو فارياس. وفي الدقيقة 49، حصل يوفنتوس على ضربة جزاء بداعي تعرض ميراليم بيانيتش لعرقلة من جانب ياكوبو بيتريكيوني داخل منطقة الجزاء، وقد أعلن الحكم قراره بعد اللجوء لنظام فار.

وتقدم باولو ديبالا لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلا منها هدف التقدم 1 - صفر ليوفنتوس في الدقيقة 50 . وكثف ليتشي ضغطه الهجومي أملا في التعادل، وكاد أن يتعادل عن طريق مانكوسو الذي تابع كرة سددها ماركو كالديروني وارتدت من الدفاع، وسدد بقوة لكن الحارس فويتشيك تشيزني تصدى لها ببراعة شديدة.

وبعدها بثوان، حصل ليتشي على ضربة جزاء بداعي تصدي ليوناردو بونوتشي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وتقدم مانكوسو لتنفيذ الضربة مسجلا منها هدف التعادل 1 - 1 لليتشي في الدقيقة 56 . بعدها دفع مدرب ليتشي باللاعب أندريا تابانيلي بدلا من زان ماير في الدقيقة 58 ، كما دفع ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس باللاعب خوان كوادرادو بدلا من دانيلو لويز دا سيلفا. وفي الدقيقة 62، انطلق بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس وتوغل داخل نطقة الجزاء وراوغ الحارس ثم سدد، لكن الكرة اصطدمت بالقائم من الخارج، لتضيف فرصة ثمينة على يوفنتوس.

وفي الدقيقة 67، أجرى ساري تبديله الثاني في المباراة بإشراك سامي خضيرة بدلا من ميراليم بيانيتش. وأجرى مدرب ليتشي تبديله الثالث في الدقيقة 71، حيث أشرك أندريا ريسبولي بدلا من بياجيو ميكارييلو.

وارتفعت سرعة الإيقاع بشكل كبير بعدها، وأتيحت فرصة أمام بونوتشي لاعب يوفنتوس لكنه سدد الكرة فوق العارضة ثم تألق زميله ديبالا في الدقيقة 78 حيث توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة خطيرة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

كذلك قدم ليتشي أكثر من محاولة خطيرة لكن دفاع يوفنتوس تعاون مع حارسه في الدفاع عن الشباك. وتوقف اللعب في الدقيقة 83 عندما سقط هيجواين مصابا إثر التحام قوي مع حارس مرمى ليتشي، الذي ارتقى للإطاحة بكرة خطيرة قبل أن تصل إلى رأس هيجواين، وتلقى هيجواين للعلاج وواصل اللعب بعد دقائق قليلة.

بعدها استمرت هيمنة يوفنتوس وتواصلت محاولاته الهجومية الجادة لكن ليتشي وجه تركيزه إلى الجانب الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك مجددا والتمسك بنقطة التعادل وهو ما حققه بالفعل حيث انتهت المباراة بالتعادل 1 - 1.