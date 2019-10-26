ليتشي يوقف انتصارات يوفنتوس بتعادل مفاجئ في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - أهدر يوفنتوس نقاطا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مستضيفه ليتشي اليوم السبت.

ومنحت ركلة جزاء من باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب مبكرا في الشوط الثاني لكن ماركو مانكوسو قائد ليتشي أدرك التعادل بطريقة مشابهة.

ودخل يوفنتوس، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري، المباراة بعد انتصاره في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

Advertisements

لكنه عانى لافتتاح التسجيل أمام صاحب الأرض في ظل غياب كريستيانو رونالدو الذي مُنح راحة.

وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها حامل اللقب في الحصول على النقاط الثلاث في الدوري هذا الموسم بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع فيورنتينا في سبتمبر أيلول.

وحافظ يوفنتوس على الصدارة برصيد 23 نقطة لكنه سيتراجع للمركز الثاني لو انتصر إنتر ميلان (21 نقطة) على بارما في وقت لاحق من اليوم السبت.

ملخص مباراة ليتشي ويوفنتوس: