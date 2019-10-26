شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، إلى دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تستضيفها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

و فاز كريم عبد الجواد على الاسكتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-6, 11-8 .

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كان الثنائي المصري فارس الدسوقي ومازن هشام قد تأهلا أيضا إلى دور ال 16.

وفاز فارس الدسوقي على منافسه المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 8-11, 11-9, 11-9.

كما فاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه المخضرم السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 11-3, 11-7, 11-8 .