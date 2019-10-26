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مصطفى عسل يتأهل لمواجهة الشوربجي فى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي وبطل العالم لناشئى الاسكواش، إلى دور الـ16 ببطولة مصر الدولية التى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

 

وفاز مصطفى عسل على منافسه المخضرم دييجو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعدما تأخر عسل بشوطين ليحول تأخره لفوز في مباراة مثيرة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 14-16, 11-7, 11-7, 11-7 .

 

ويواجه مصطفى عسل مواطنه مروان الشوربجي في دور الـ 16 لتضمن مصر المقعد الأول في ربع نهائي البطولة الدولية.
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