شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل لمواجهة الشوربجي فى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وفاز مصطفى عسل على منافسه المخضرم دييجو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعدما تأخر عسل بشوطين ليحول تأخره لفوز في مباراة مثيرة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 14-16, 11-7, 11-7, 11-7 .
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