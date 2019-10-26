سبورتنج والضبعة يجهزان الاتحاد للمحرق البحريني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروي للإتحاد السكندرى مباراتين ودتين غدا تحت قيادة مديره الفني طلعت يوسف الأولى أمام سبورتنج فى الثانية عشر ظهرا ، والمباراة الثانية أمام شباب الضبعة فى الثانية عصرا . ويسعى طلعت يوسف إلى الوقوف على المستوى الفنى والبدنى لجميع اللاعبين للاستقرار على قائمة الفريق ، ووضع التشكيل الأمثل لمباراة المحرق البحريني المقرر لها 3 نوفمبر المقبل. ويغيب عن المباريات الودية أحمد نبيل مانجا والذى يعانى من نزلة برد شديدة الزمته الفراش ومنحه عمرو الأشلم طبيب الفريق راحة سلبية.

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