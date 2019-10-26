شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى تدريباته فى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز وشكوى جماعية من الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر تدريباته الجماعية، الأخيرة على الملعب الوطنى بتنزانيا، والذى سيستضيف مواجهتهم أمام يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غدًا الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وشهد المران تحديد ملامح الخطة والطريقة التى سيتبعها فريق بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز، لاسيما وأن ديسابر استقر بنسبة كبيرة على التشكيل النهائى الذى سيخوض به المباراة.
فى الوقت ذاته اشتكى الجهاز الفنى واللاعبين من سوء أرضية الملعب الوطنى بتنزانيا، والذى سيستضيف مباراتهم أمام يانج أفريكانز، مؤكدين تخوفهم من سوء أرضية الملعب المبالغ فيها.
وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري
وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز ينهى تدريباته فى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز وشكوى جماعية من الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.