سوبر كورة يكشف موقف محمد عواد من اللحاق بمعسكر المنتخب بعد إصابة الرقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عواد موقفه من اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى فى حالة وجوده ضمن الاختيارات الفنية لـ حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة فى المعسكر المنتظر إقامته بداية الشهر المقبل، تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة، ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

وتعرض عواد لإصابة مؤخراً مع الزمالك فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى التى أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، جاءت الإصابة فى الرقبة ليقرر الجهاز الطبى تركيب "رقبة طبية" له تمهيدا للخضوع لأشعة التى أثبتت بعد ذلك إصابته بمزق بسيط فى عضلة الرقبة.

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