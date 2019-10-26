سوبر كورة.. ديسابر يخصم 30% من راتب نجمي بيراميدز ويؤكد : أنتم هواه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الانضباط يفرضها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز داخل صفوف الفريق ليتخذ عدد من القرارات التربوية علي خلفية خروج أكثر من لاعب عن النص في الفترة الأخيرة. وأكد مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن الإدارة قررت خصم 30% من راتب شهر أكتوبر للاعبان فى صفوف الفريق بسبب اعتراضهما علي قرارات المدير الفني. Advertisements وقام ديسابر بتوجيه اللوم للاعبيه أمام جميع اللاعبين قائلا لهم: "لماذا تفعلون ذلك أنتم لازلتم لاعبين هواه". لمعرفة أسماء اللاعبين والتفاصيل الكاملة، اضغط هنا..

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