شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر
واتفق ميتشو المدير الفني للزمالك مع مسؤولي القلعة البيضاء على خوض معسكر داخلي في السادس من أكتوبر، بعدما تراجع النادي عن فكرة الانتظام في معسكر خارجي في الفترة المقبلة بسبب النقص العددي في صفوف الفريق لغياب الدوليين.
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