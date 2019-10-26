شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يُحدد 7 ديسمبر المقبل موعداً لمواجهة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة موعداً لمباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات عقب تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالى.

وكان الكاف قد حدد المباراة الافتتاحية للزمالك فى هذا الدور مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل وسيكون اللقاء فى الكونغو بينما سيكون لقاء الأبيض مع أول أغسطس فى مصر فى الجولة الثانية.

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.