شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات دور التمهيدى الثالث لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت باقى مباريات دور التمهيدى الثالث لكأس مصر التى أقيمت اليوم عن النتائج التالية :- الألومنيوم 3 شبان المراغة 0 المدينة المنورة × الفيوم فوز الفيوم بركلات الترجيح عاملين راس غارب × قنا فوز قنا على العاملين بركلات الترجيح شباب العدوة × القوصية فوز القوصية بركلات الترجيح المراغة 1× شباب سنورس 4 Advertisements اسكو 0 × القومى 3 الدخان 4 × نجمة سيناء 1 بورتو × العبور فوز الاخير بركلات الترجيح البنك الأهلى 2 × جينيس 0 القناة × السكة الحديد فوز القناة بركلات الترجيح طهطا 3 × ناصر الفكرية 0

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