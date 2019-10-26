شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يرفض الراحة الطويلة فى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، منح لاعبيه راحة سلبية طويلة خلال فترة التوقف الدولى، متمسكًا بضرورة استمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعى من أجل تجهيز فريقه للفترة المقبلة.

واستقر تاكيس جونيس على مواصلة الفريق لتدريباته الجماعية بشكل منتظم، والتنسيق مع الجهاز الإدارى من أجل التفاق مع بعض الفرق لمواجهتها وديًا خلال تلك الفترة.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التى خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما وأن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة أمس الثلاثاء، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل، الأمر الذى جعل الغزلان يحصدون 3 نقاط من 5 مواجهات، ويحتل المركز الخامس عشر بجدول المسابقة.

ويرغب الخواجة اليونانى فى استغلال فترة التوقف الدولى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يعقد تاكيس جونيس جلسة مع أفراد جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، من أجل تحديد خطة المرحلة والعمل على معالجة الأخطاء.