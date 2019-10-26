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مازن هشام وفارس الدسوقي يتأهلان لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري مازن هشام لاعب وادي دجلة وفارس الدسوقي إلى دور ال 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

 

ويبدو أن الأرض تلعب مع أصحابها فبعد فوز مصطفى عسل على المخضرم دييجو إلياس، نجح الدسوقي ومازن هشام في إقصاء ثنائي مخضرم جديد.

 

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وفاز فارس الدسوقي على منافسه المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:  11-5, 8-11, 11-9, 11-9 .

 

كما فاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه المخضرم السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 11-3, 11-7, 11-8 . 

 

فيما ودع زاهد سالم البطولة من منافسات دور ال 32 بعد الخسارة أمام منافسه فيكتور كروين بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-8, 11-6 .

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