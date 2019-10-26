شكرا لقرائتكم خبر عن مخلص وأهداف سقوط يوفنتوس في ليتشي والان مع التفاصيل

تعادل اليوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب مع مضيفه ليتشي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم علي أرضية ملعب فيا ديل ماري .

تقدم الضيوف من النقطة الجزاء عبر جناحه الأرجنتيني باولو مخالفة في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، إلي أن عوض ليتشي النتيجة سريعا وسجل هدف التعادل من نقطة الجزاء عن طريقك صانع ألعابهم المخضرم ماركو مانكوسو في الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني

أضاع مهاجمي اليوفنتوس العديد من الفرص السانحة للتسجيل طوال شوطي اللقاء وسط تألق لافت من البرازيلي جابرييل حارس ليتشي .

بهذه النتيجة فقد السيدة العجوز نقطتين مهمتين في سباق المقدمة وارتفع رصيده من النقاط الي 23 في المركز الأول، وظل ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.