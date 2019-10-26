شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد والسيتي ينسحبون من صفقة نجم نابولي الايطالي والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" ان دي لورينتس رئيس فريق نابولي الايطالي حدد سعر نجم الفريق الاسباني "فابيان رويز" الذي يتصارع عليه الثلاثي الاوروبي ، ريال مدريد ، ومان سيتي ، وبرشلونة .

وذكرت الصحيفة ان "دي لورينتس" رئيس النادي حدد ١٨٠ مليون يورو سعر اللاعب لمن يريد التعاقد معه، الامر الذي جعل السيتي ، والملكي من الانسحاب من الصفقة بسبب متطلبات رئيس النادي المبالغ فيها .

يذكر ان اللاعب الاسباني "فابيان رويز " يقدم موسم رائع له مع النادي الايطالي مما لفت انظار الفرق الاوربية اليه للتعاقد مع ، ويحاول النادي الاحتفاظ باللاعب من خلال السعر المبالغ فيه في محاولة لتجديد عقده .