شكرا لقرائتكم خبر عن من يفوز بمسعود أَوزيل؟.. صراع إيطالي ناري لضم نجم الأرسنال بالميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

يعيش الدولي الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي فترة سيئة مع الجانرز خاصة بعد استبعاده من المشاركة من قبل المدرب أوناي إيمري.

أوزيل صاحب ال31 عام شارك هذا الموسم فقط في مباراتين، وقام إيمري باستبعاده من المباريات الماضية، في ظل تأكيدات الصحف الإنجليزي على سعي المدرب الإسباني في التخلص منه بأسرع وقت بسبب راتبه المرتفع حيث يتقاضى أوزيل راتبا يصل إلى أكثر من 300 ألف دولار أسبوعيا.

صراع إيطالي لضم عازف الليل

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وفي سياق متصل كشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية نقلاً من الصحف البريطانية، عن صراع قوي مرتقب بين عملاقي إيطاليا أي سي ميلان وإنتر ميلان للتعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الشبكة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن قطبي ميلان يرغبان في التعاقد مع مسعود أوزيل في يناير، حيث يران أنه اللاعب المثالي لتدعيم خط الوسط، خاصة أنطونيو كونتي الذي يريد بأي طريقة ممكنة تدعيم هذا المركز في النصف الثاني من الموسم لمواصلة منافسة يوفنتوس على لقب الكالتشيو.

لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي يراقب أوزيل

وعلى الجانب الآخر يراقب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي علاقة النجم الألماني بفريقه من أجل التعاقد مع مسعود أوزيل من آرسنال،حيث يلعب في صفوف الفريق المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.