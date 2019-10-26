مشاهدة مباراة الأهلي والحزم اليوم في قيادة جروس الأولى

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يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة الأهلي والحزم المرتقبة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيله فريقفه في قيادته الأولى له أمام الحزم وشهد التشكيل الأول لجروس، تواجد القوة الضاربة في الهجوم، وجاء تشكيل الأهلي أمام الحزم كالتالي: حارس المرمى: محمد العويس. Advertisements خط الدفاع: لوكاس ليما – عبدالباسط هندي – محمد خبراني – عبدالله حسون. خط الوسط: يوسف بلايلي – إلفيس ساريتش – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري. خط الهجوم: عمر السومة – دجانيني تفاريس. ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي، بعدما حصد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات، بينما يدخل الحزم المباراة وهو في المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط. مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر

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