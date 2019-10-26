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أتلتيكو مدريد يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان

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يدخل اتلتيكو مدريد الاسباني مفاوضات جدية مع هداف باريس سان جيرمان المهاجم الاورجوياني إديسون كافاني من اجل تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل

يذكر ان عقد اللاعب الاورجوياني سينتهي مع فريقه الفرنسي في الصيف المقبل ليكون اللاعب حر الانتقال الي الفريق الذي يرغب الانضمام اليه ، ومع مجئ الارجنتيني ايكاردي وتألقه مع الفريق يسعي الفريق الفرنسي لتفعيل بند الشراء للاعب في نهاية الموسم الحالي من نادي انتر ميلان ، وهو الامر الذي قد يكون سببا في رحيل "إديسون كافاني" عن باريس سان جيرمان .

ويواجه اتلتيكو مدريد عقبة كبيرة في المفاوضات مع "كافاني" حيث دخل فريق نابولي الايطالي في صفقة اللاعب لعودته مجددا الي النادي ، وستكون رغبة اللاعب هي الفاصلةً بينهم في النهاية .

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