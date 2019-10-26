شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أرقام إبراهيموفيتش الخيالية في الدوري الامريكي والان مع التفاصيل

رحل النجم السويدي "ابراهيموفيتش" عن مانشستر يونايتد الانجليزي للانضمام الي نادي "لوس انجلوس جالاكسي" الامريكي ، وتمكن النجم السويدي علي فرض اسلوبه واهدافه في الدوري الامريكي لموسمين متتاليين .

خاض النجم السويدي مع الفريق الامريكي "لوس انجلوس جالاكسي" ٥٨ مباراة ، سجل ٥٣ هدف ، وصنع ١٣ أخرين في عمر الـ ٣٨ ، ويدل ذلك علي انه لاعب إعجازي يحقق المعجزات في كل مكان يلعب فيه النجم السويدي.

صرح "ابراهيموفيتش" تصريح مثير للجدل في الايام القليلة الماضية لوسائل الاعلام الامريكية ، عندما ارتبط اسمه بالرحيل الي ايطاليا قائلا؛ عندما ارحل لن يتذكر احد الدوري الامريكي فهو لايمل من خلق الاثارة والحرب الكلامية

ويسعي نادي نابولي الايطالي للتعاقد مع اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الهجوم ، ويري المدرب الايطالي انشلوتي ان اللاعب سيفيد النادي في الفترة المقبلة .