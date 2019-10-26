شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حكم مباراة مانشستر سيتي يحرم تريزيجيه من ضربة جزاء والان مع التفاصيل

حرم حكم اللقاء الدولي المصري "محمود ترزجيه " المحترف في نادي استون فيلا الانجليزي من ضربة جزاء صحيحةً في مباراة مان سيتي امام ضيفه استون فيلا في ملعب الاتحاد .

وسدد "ترزجيه" الكرة في الدقيقة ٣٥ ليتصدي له المدافع الانجليزي "ستونز" بيده وقد تغافي عنها حكم اللقاء رغم الاعتراضات التي تعرض لها من خلال لاعبين استون فيلا لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح مان سيتي علي ضيفه استون فيلا في اطار الجولة العاشرة من منافسات "البريميليج"

وقفز مانشستر سيتي الي المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة ،بينما تجمد استون فيلا في المركز ال١٣ برصيد ١١ نقطة