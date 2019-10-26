شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويواصل ملاحقة الريدز والان مع التفاصيل
انتهت مباراة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفةعلي ضيفة استون فيلا في اطار الجولة العاشرة من منافسات "البريميليج"
وافتتح "رحيم سترلينج" الهدف الاول لاصحاب الارض في الدقيقة ٤٦ من عمر الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني سجل البلجيكي "كيفين دي بروين" الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥، ليختتم الالماني "جاندوجان" اهداف اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة ٧٠ لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة .
وصعد مان سيتي الي المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 25 نقطة، بينما تجمد استون فيلا عند المركز ١٣ برصيد ١١ نقطة ، ويذكر ان ستون فيلا قد عاد من دوري الدرجة الاولي هذا الموسم
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