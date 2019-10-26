شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونخ في مواجهة سهلة أمام برلين في الدوري الألماني والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره يونيون برلين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني ، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا . وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي : حراسة المرمى : مانويل نوير . خط الدفاع : جوشوا كيميج - جيروم بواتنج - بنجامين بافار - الفونسو دايفز . خط الوسط : تياجو الكانترا - ايفان بيريسيتش - توماس مولر - فيليبي كوتينيو - كينجسلي كومان . خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي . Advertisements بينما جاء تشكيل يونيون برلين كالتالي : حراسة المرمى : رافاي جيكيوفيتش . خط الدفاع : كريستوفر تريميل - مارفين فريدريتش - نيفين سوبوتيتش - كريستوفر لينز . خط الوسط : فيليكس كروس - ماركوس انجفارتسن - كريستيان جينتنر - روبيرت أندريش - ماريوس بتلر . خط الهجوم : سيباستيان أندرسون . ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل يونيون برلين المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .

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