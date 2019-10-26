شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

يستعرض السعودية نيوز مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالشيو، والتي ستقام على ملعب كومونالي فيا ديل ماري. مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط وشهد التشكيل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فضل ساري إراحته بعد شعورة ببعض الإجهاد. Advertisements وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو الوسط: بيانيتش، إيمري تشان، بينتانكور الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، هيجواين.

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