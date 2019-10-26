شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يقود هجوم يوفتتوس أمام ليتشي والان مع التفاصيل

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليتشي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالشيو، والتي ستقام على ملعب كومونالي فيا ديل ماري.

وشهد التشكيل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فضل ساري إراحته بعد شعورة ببعض الإجهاد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

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الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو

الوسط: بيانيتش، إيمري تشان، بينتانكور

الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، هيجواين.

يذكر ان يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.