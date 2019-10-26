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ديبالا يقود هجوم يوفتتوس أمام ليتشي

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أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليتشي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالشيو، والتي ستقام على ملعب كومونالي فيا ديل ماري.

وشهد التشكيل غياب النجم البرتغالي ، بعدما فضل ساري إراحته بعد شعورة ببعض الإجهاد. 

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

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الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو

الوسط: بيانيتش، إيمري تشان، بينتانكور

الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، هيجواين.

يذكر ان يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب جدول برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

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