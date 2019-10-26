إنييستا يكشف عن وجهته بعد إعتزال كرة القدم

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كشف الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي عن اتجاه بوصلته بعد إعتزال كرة القدم في المستقبل.
التدريب رغبة إنييستا الأولى
وقال الإسباني أندريس إنييستا في مقابلة مع شبكة “TyC Sports” الإسبانية : “هناك فكرة في ذهني وهي أن أصبح مدرباً ، لكني لم أفكر في الأمر لفترة طويلة لأن أكثر ما أفكر فيه الآن هو لعب كرة القدم ، لكن في المستقبل غير البعيد أعتقد أن الرغبة في التدريب ستكون أقوى”.
وأضاف إنييستا : “أود أن أستمر في لعب كرة القدم ، ليس هناك سعادة أكبر من الذهاب إلى الميدان والتدريب خلال كل يوم ، إذا كنت سعيدًا ، يمكنك القيام بذلك لفترة أطول ، نأمل أن يستمر هذا الأمر وسأرى إلى أي مدى يمكنني الذهاب”.
بطولات حققها إنييستا
وفي سياق متصل يعتبر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً من أفضل لاعبي العالم خلال القرن الحالي بسبب الإنجازات التي حققها مع فريقه السابق برشلونة وجاءت بطولات الاعب كالتالي :
_تسعة ألقاب دوري الأسباني
_أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا
_ بطولتين أوروبيتين
_ كأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني.
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