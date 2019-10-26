شكرا لقرائتكم خبر عن ثيو هيرنانديز: أحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع الميلان والان مع التفاصيل
أكد ثيو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد السابق، وميلان الحالي، عن حلمة بالتتويج بدوري أبطال اوروبا، رفقة الروسونيري.
قيمة إنتقال ثيو من ريال مدريد
وكان ثيو قد انتقل إلى ميلان في الصيف الماضي، بعد فترة ليست بالكبيره قضاها مع ريال مدريد لمدة موسمين، بعد انتقاله من أتلتيكو مدريد.
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