شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستضيف أستون فيلا في البريميرليج والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل نادي مانشستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الاتحاد. ويدخل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر السيتي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدرسون. خط الدفاع: كانسيلو، فيرناندينهو، ستونز، ميندي. خط الوسط: جوندوجان، ديفيد سيلفا، برناردو سيلفا، دي بروين. خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل خيسوس. Advertisements بينما يدخل دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: هيتون. خط الدفاع: جولبيرت، انجلز، منغس، تارغيت. خط الوسط: ناكامبا، دوجلاس، مكجين، جريليش، محمود تريزيجية. خط الهجوم: موراييس. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة

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