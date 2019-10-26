شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف عن نواياه في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة والان مع التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المديرالفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لن يطلب ضم أي لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وبالرغم من الإصابات التي تجتاح معسكر السيتيزنز، إلا أن بيب صدم عشاق وجماهير فريقه بعدم دخول سوق الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وأدلى جوارديولا بتصريح مقتضب تناقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية: "الأمور جيده بالنسبة لزينتشينكو، بالرغم من أنه سغيب 6 أسابيع".

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وتابع: " أثق في قرات فريقي رغم سوء الحظ بالنسبة للإصابات، نستطيع الوقوف على أقدامنا جيداً، نعرف كيف نتعامل مع غياب رودري ولابورتي، نمر بفترة صعبة لكننا لن نضيع وقتنا في الشكوى".

وأتم: " من المرجح عدم شراء لاعبين في يناير، نحن نريد لاعبين لفترات طويلة وليس لستة أشهر فقط، واللاعبين المهمين لن يكونوا متاحين في يناير".

ويعاني السيتي من عدة إصابات على مستوى خط الدفاع، كان آخرهم الثنائي زينتشينكو ورودري.