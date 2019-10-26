شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف أرقام تير شتيجن المميزة مع برشلونة والان مع التفاصيل

يمر الحارس الدولي اللأماني "مارك أندري تير شتيجن" بأفضل مستوياته مع برشلونة خلال الفترة الحالية بعد المستوى المبهر الذي يقدمه رفقة البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن شتيجن خاض مع برشلونة 12 مباراة هذا الموسم بواقع 9 مباريات في الدوري الإسباني و 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت "آس" أن شتيجن تلقى 44 تسديدة على مرماه، نجح في التصدي لـ 32 تسديدة على مرماه، بنسبة نجاح تفوق 72 %.

ويعد الألماني حالياً ضم أفضل حراس المرمى في العالم، بل وتعالت الأصوات بين داخل ألمانيا عن أحقيته بلعب الدور الأساسي مع منتخب بلاداه بدلاً من العملاق "مانويل نوير" حارس نادي بايرن ميونخ الألماني.

وإنضم شتيجن من صفوف بوروسيا مونشنجلاباخ لبرشلونة في صيف عام 2014.