شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحدد بديل جيرو والان مع التفاصيل

أفادت تقارير إنجليزية أن المهاجم الفرنسي الدولي "أوليفيه جيرو" بات على اعتاب الرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة. وذكرت التقارير أن جيرو أصبح خياراً ثالثاً في هجوم البلوز بعد هداف الدوري "تامي إبراهام" والمهاجم البلجيكي الدولي "ميتشي باتشواي" صاحب هدف الفوز على أياكس في دوري أبطال أوروبا الإسبوع الماضي. Advertisements وتلاقت رغبة جيرو في الرحيل بعد شكواه من قلة مشاركاته مع رغبه مديره الفني "فرانك لامبارد" الذي يفضل المهاجمين الشبان ذوي السرعة العالية والمجهود البدني لضمهم لصفوف الفريق. وبحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، يبرز إسم مهاجم بورنموث "كالوم ويلسون" كأبرز المرشحين لخلافة جيرو في ملعب ستامفورد بريدج. ويخضع تشيلسي حالياً لعقوبة من الإتحاد الدولى لكرة القدم بمنع الفريق من إجراء تعاقدات جديدة لمدة فترتي إنتقالات، وهذا ما يعني أن إدارة تشيلسي ستنتظر حتى الصيف المقبل لضم ويلسون رسمياً.

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