شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعود لهدفه القديم والان مع التفاصيل

عاد نادي ريال مدريد الإسباني لهدفه القديم في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية وهو الفرنسي "بول بوجبا" نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا. وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المدير الفني زين الدين زيدان سيحاول التعاقد مع بزجبا خلال الفترة القادمة بأي ثمن. ونقلاً عم شبكة "الديسمارك"، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة ريال مريد تجهز لعرض مالي يقضي بدفع مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للجناح الويلزي الدولي جاريث بيل. Advertisements ورفضت إدارة الريال خلال الميركاتو الماضي الإستجابة لطلبات مانشستر يونايتد المادية، حيث طلب 170 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوجبا، الذي يعد أولوية لتدعيم خط الوسط بالنسبة لزيدان. وإعترف اللاعب في وقت سابق برغبته في ترك الشياطين الحمر وخوض تجربة جديدة، وأـلمح لرغبته في العمل تحت قيادة مواطنه زيدان. ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى عام 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعود لهدفه القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.