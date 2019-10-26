شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعارين الخمسة المقررة عودتهم لريال مدريد والان مع التفاصيل
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد بصدد إعادة خمسة لاعبين معارين لتدعيم الفريق مرة أخرى مطلع الموسم القادم 2020/2021.
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية الريال سيتجه لنجومه المعارين، في إشارة واضحة لتغيير سياسة الفريق التعاقدية، لاسيما أن هؤلاء اللاعبين لن يكلفوا خزينة الميرنجي أي مبالغ مالية.
وأنفق ريال مدريد هذا الصيف ما يفوق 300 مليون يورو، ولم يظهر أي منهم بمستوى لافت حتى الآن مما فتح باب الإنتقادات حول مدى جدوى هذه الصفقات للفريق.
وسيكون اللاعبين الخمس هم: الإسباني داني سيبايوس لاعب الوسط المعار لنادي أرسنال الإنجليزي
الإسباني سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر المعار لنادي أشبيلية الإسباني
المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني
النرويجي مارتن أوديجار الجناح المعار لنادي ريال سوسيداد الإسباني
الياباني تاكيفوسو كوبو الجناح المعار لنادي ريال مايوركا الإسباني.
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