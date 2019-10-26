شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولي يحدد سعر بيع رويز والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحف إيطالية عن رغبة كلا من برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع فابيان رويز، لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث حدد "أوريليو دي لورينتس" رئيس نادي نابولي، السعر المتوقع للموافقة على رحيل اللاعب الإسباني في الفترة المقبلة.

وأكد رئيس نابولي في تصريحات خاصة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قائلا:"لن نوافق على التفاوض مع أي نادي، بعرض أقل من 180 مليون يورو".

يذكر أن اللاعب قد إنضم الى المنتخب الأسباني للشباب في الفترة الماضية، ما أدي إلى لفت الأنظار من قبل الأندية الكبيرة، وكذلك تألقة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي.