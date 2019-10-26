شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × أستون فيلا: رقم مميز لـ«سيلفا» وآخر مخيب لـ«فيرناندينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-0 في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

واستعاد مانشستر سيتي مركزه الثاني في جدول الترتيب بعد أقل من 24 ساعة على خسارته لصالح ليستر سيتي، الذي فاز بنتيجة تاريخية على ساوثهامبتون، مساء أمس، 9-0، ليقلص مانشستر سيتي الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى 3 نقاط فقط، مع تبقي مباراة للريدز، مساء غد الأحد، ضد توتنهام.

ولم تعكس النتيجة معاناة مانشستر سيتي ضد الصاعد حديثًا للبريميرليج، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ليفشل مانشستر سيتي في التسجيل في آخر 135 دقيقة لعب على ملعبه في البريميرليج.

وأفتتح رحيم سترلينج التسجيل بعد أقل من دقيقة في الشوط الثاني، مسجلًا سابع أهدافه في البريميرليج هذا الموسم، وهدفه الثالث عشر في آخر 14 مباراة في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

Advertisements

وضاعف كيفن دي بروين النتيجة بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ليشترك البلجيكي في تسجيل 11 هدفًا (3 أهداف و8 تمريرات حاسمة) خلال 8 مباريات لعبها كأساسي في البريميرليج هذا الموسم، مشتركًا في التسجيل في 7 منهم (فقط ضد كريستال بالاس لم يتمكن من التسجيل او صناعة الأهداف).

وأنهى الألماني إيلكاي جوندوجان المباراة عمليًا لصالح أصحاب الأرض مسجلًا الهدف الثالث قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

واحتفل البرازيلي فيرناندينيو بمشاركته رقم 200 بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج، ليكون ثالث برازيلي يصل إلى هذا العدد من المشاركات خلف لوكاس ليفا (247 مع ليفربول) وويليان (206 مع تشيلسي)، لكن لاعب مانشستر سيتي حصل على إنذارين في المباراة وغادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتعرض للطرد للمرة الأولى في البريميرليج منذ طرده ضد بيرنلي في يناير 2017.

وأصبح فيرناندينيو هو أكثر لاعب يتعرض للبطاقة الحمراء في البريميرليج على ملعب الاتحاد، بعد أن تحصل على ثالث بطاقة حمراء له في هذا الملعب، أكثر من أي لاعب آخر منذ افتتاح ملعب الاتحاد في عام 2003.

وشهدت المباراة مشاركة الساحر الإسباني دافيد سيلفا في المباراة رقم 267 في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، ليتجاوز رقم الحارس جو هارت (266) ويصبح أكثر لاعب شارك بقميص نادي مانشستر سيتي في تاريخ البريميرليج.