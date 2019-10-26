شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح تفاصيل معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر اتحاد الكرة بيانًا بشأن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

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وقال البيان: «في ضوء استعراض الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري لكل الظروف المحيطة بآخر استعداداته والخاصة بارتباط الأندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد مناقشة الكابتن حسام البدري، المدير الفني، كل الحيثيات في اجتماعاته المتتالية مع مدير المنتخب، الكابتن محمد بركات، وأفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، والخاصة بتداعيات تأجيل مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، ولما تبين للجهاز الفني بوجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا ٣٢ لاعبًا للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر، فقد قرر الجهاز الفني تقسيم استعداداته علي مراحل».

وأضاف: «الأولي تشمل اقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ ٢٨ اكتوبر الجاري ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لايؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقًا لبرنامجه التدريبي مع ناديه، ومن المقرر أن يتواجد لاعبي الزمالك في تدريبات المعسكر المفتوح بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر»